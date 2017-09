Topscorer forlænger gerne med Hobro

Kirkevold mener dog ikke selv, at han spillede en god kamp fredag. Samtidigt konkluderer han dog, at det er kendetegnende for en god angriber at afgøre fodboldkampe på dårlige dage.

- Selv om jeg ikke spillede en god kamp (mod Sønderjyske red.), så er det mit job at score mål. Når det sker, så er jeg tilfreds, udtaler nordmanden, der fremhævede resten af holdet som årsagen til sin succes.

Hans mange mål har givetvis gjort ham til et interessant navn hos andre klubber. Angriberen har kontraktudløb til sommer, men både angriber og klub vil gerne fortsætte samarbejdet.

- Lige nu fokuserer jeg bare på at fortsætte med at score mål. Men hvis jeg fortsætter i Hobro, så har jeg ingen problemer med det, siger Kirkevold, der befinder sig ganske godt i det jyske.

- Jeg har det godt i Hobro. Jeg har et godt forhold til mine holdkammerater og til min træner, siger Pål Alexander Kirkevold.

Sportsdirektør Jens Hammer Sørensen ser også gerne, at samarbejdet fortsætter.

- Vi er i dialog med Pål (Alexander Kirkevold red.) om at forlænge samarbejdet. Vi er rigtig glade for Pål, og han er rigtig glad for Hobro IK, så vi håber på at vi kan finde en løsning, siger sportsdirektøren.

Hobro skal forsøge at bygge videre på den gode stime, når holdet i næste runde tager turen til Herning og mødet med FC Midtjylland.