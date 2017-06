Topscorer Kane bliver engelsk anfører mod Skotland

Der har altid været enorm prestige forbundet med at være anfører for det engelske fodboldlandshold.

Det oplyste den engelske landstræner Gareth Southgate på det afsluttende pressemøde forud for opgøret.

- Jeg har delt lederskabet på flere spillere, og det er vigtigt for os som hold. Folk har sagt, vi mangler ledere, men det mener jeg ikke.

- Harry er en af flere, som jeg kunne give muligheden. Der er et par andre, der allerede har fået den, men jeg ønsker at give ham (Kane, red.) det boost før kampen, siger Gareth Southgate ifølge AFP.

23-årige Harry Kane lod tidligere i ugens løb forstå, at han ikke føler, at det er for tidligt at blive anfører for England.

- Det synes jeg ikke. Jeg har været anfører for Tottenham et par gange.

- Alle unge fodboldspillere drømmer om at blive anfører for England en dag, og det er ikke anderledes for mig, siger Kane.

Landstræneren blev ved det afsluttende pressemøde spurgt, hvordan Kane havde reageret på udnævnelsen.

- Han var ret glad. Det er en stor ære for enhver spiller og dennes familie, siger Southgate.

Harry Kane har været topscorer i Premier League i de senest to sæsoner.

Kampen mod skotterne bliver Harry Kanes første landskamp med Southgate som landstræner, da angriberen er gået glip af Englands seneste seks landskampe på grund af skader.

England topper gruppe F med 13 point, mens Skotland har syv point på fjerdepladsen.