Topatleter forklarer brug af medicin efter hackerangreb

To amerikanske tennissøstre og en olympisk guldmedaljevinder beskyldes for urent trav af russisk hackergruppe.

Blandt andre tennissøstrene Serena og Venus Williams og gymnasten Simone Biles, der vandt fire guldmedaljer ved de olympiske lege i Rio de Janeiro.

De lækkede oplysninger viser ifølge gruppen, at de amerikanske atleter tilsyneladende fik lov til at tage medicin, der normalt står på Wada's dopingliste.

Venus Williams udsendte efter offentliggørelsen en skriftlig udtalelse.

- Jeg er skuffet over, at mine private medicinske journaler er blevet kompromitteret af hackere og offentliggjort uden min tilladelse.

- Jeg har fulgt reglerne, der er udarbejdet af Tennis Anti-Doping Program, og har ansøgt og fået dispensation, skriver hun blandt andet.

Den russiske hackergruppe skrev på sin hjemmeside, at de amerikanske atleter "præsterede godt, men ikke fair" i Rio.

Også gymnasten Simone Biles har kommenteret oplysningerne.

- Jeg har adhd og tager medicin for det, og det er ikke noget at skamme sig over og ikke noget, jeg er bange for, at offentligheden ved, skriver hun i en besked på Twitter.

En repræsentant for det amerikanske antidopingagentur siger ifølge New York Times, at de pågældende atleter har fulgt alle regler.