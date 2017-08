Tom Brady om påstået hovedskade: Kommer ikke andre ved

Quarterbacken for New England Patriots Tom Brady vil hverken be- eller afkræfte sin kones påstand om, at han i 2016-sæsonen fik en hjernerystelse i forbindelse med amerikansk fodbold.

- Jeg vil ikke tale om ting, der er foregået i min fortid med hensyn til min helbredsmæssige historie og så videre. Jeg føler ikke, at det kommer nogen ved, siger Brady.

- Jeg fokuserer på i år og på at forbedre de ting, jeg skal blive bedre til.

- Det er min tilgang til alt. Jeg sidder ikke her og bekymrer mig om sidste år eller for fem år siden. Det er der andre mennesker, der bekymrer sig om - min kone, mine forældre og mine søstre.

Bradys brasilianske kone, den verdensberømte supermodel Gisele Bundchen, fortalte tidligere på året i et tv-program på CBS, at hendes mand fik en hjernerystelse i forbindelse med amerikansk fodbold i 2016, og at han flere gange har haft hjernerystelse som følge af det hårde spil.

Det er på trods af, at den femdobbelte Super Bowl-vinder aldrig har stået registreret med nogen form for hovedskade i klubbens rapporter over spillerskader.

Bradys agent og NFL, der er den bedste amerikanske liga for amerikansk fodbold, afviste efterfølgende Gisele Bundchens påstande.

Der har været øget fokus på hovedskader i NFL de seneste år.

I 2015 indgik ligaen et forlig, der betød, at NFL betalte en milliard dollar, hvilket cirka svarer til 6,3 milliarder kroner, til flere tusinde tidligere spillere, der havde sagsøgt ligaen på grund af hovedskader som følge af at have spillet i ligaen.

I sidste uge viste en ny undersøgelse, at 99 procent af de hjerner, der er blevet doneret til forskning af pårørende til tidligere NFL-spillere, viser tegn på hovedskader.

Brady og New England Patriot vandt den seneste Super Bowl i februar, da holdet slog Atlanta Falcons.