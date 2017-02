Foto: Scanpix/Kevin C. Cox

New England Patriots-quarterback Tom Brady var i høj grad med til at sikre Super Bowl-triumfen med sejr over Atlanta Falcons.

Tom Brady afviser konens ønske og fortsætter karrieren

Det havde været et flot punktum for karrieren, men quarterback Tom Brady fortsætter efter Super Bowl-triumfen.

Efter Tom Bradys femte Super Bowl-titel natten til mandag dansk tid var Gisele Bündchen ivrig fortaler for et karrierestop.

Hvis det stod til Tom Bradys kone, supermodellen Gisele Bündchen, så var karrieren forbi for New England Patriots-quarterbacken.

- Hvis det var op til min kone, så ville hun have mig til at gå på pension i dag. Det sagde hun til mig tre gange efter Super Bowl-finalen, siger Tom Brady til NFL-radiokanalen Sirius.

Gisele Bündchen, som har været gift med Tom Brady i de seneste otte år, bønfaldt Tom Brady om at stoppe karrieren, efter at Patriots havde vundet 34-28 over Atlanta Falcons.

Svaret var dog koldt og kontant.

- Jeg sagde til hende: Det er bare ærgerligt skat, jeg har det for sjovt i øjeblikket, fortæller 39-årige Tom Brady.

Brady kastede hele 466 yards, hvilket er rekord i en Super Bowl-finale. Patriots var bagud 3-28, inden kampen blev vendt på hovedet, kom ud i overtid og endte med sejr over Falcons.

Det var det største comeback i en Super Bowl-finale nogensinde. Efter finalesejren i Houston kan Tom Brady sagtens se sig fortsætte i en håndfuld år mere.

- Jeg føler, jeg stadig kan gøre det. Hvis du elsker, hvad du laver, og du er i stand til at gøre det, så ville jeg måske kede mig, hvis jeg ikke gjorde det, vel vidende at jeg kunne.

- Så jeg arbejder hårdt for at blive klar til næste sæson, og jeg har planer om at blive ved i lang tid, forklarer Tom Brady.