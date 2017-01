Toft-sag sendte landsholdet på hårdt lobbyarbejde

Både trænere og spillere har trukket på gamle bekendtskaber for at få René Toft Hansen med ved VM.

Det er ikke blot håndboldlandsholdets ledelse, der har været involveret i arbejdet med at overtale VM-modstanderne til at acceptere René Toft Hansens omstridte albueskinne.

- Alle i truppen har brugt de kontakter, man har rundt omkring, hvad enten man har været træner for nogle spillere på de forskellige hold, eller som spiller har kontakter til nogle spillere eller trænere hos de andre lande.

- Det har været en gedigen holdindsats for at få puslespillet til at gå op, siger assisterende landstræner Henrik Kronborg før lørdagens møde med Egypten.

Egypterne viste sig i øvrigt tidligt i forløbet til at tale med, og derfor følte den danske trup sig allerede fredag aften ret sikker på, at René Toft Hansen i hvert fald ville kunne være med i lørdagens kamp.

- Vi startede jo ikke med at arbejde i går aftes. Vi havde arbejdet lidt på egypterne, fordi vi vidste, at vi skulle spille allerede i aften (lørdag, red.). Der havde vi en god indikation på, at de ville sige ja, siger Kronborg.

Med forsvarsgeneralen tilbage på holdet er Danmark altså i stærkeste opstilling mod nordafrikanerne.

Og hovedpersonen selv tripper efter at få spilletid ved VM, beretter assistenttræneren.

- Han var ærgerlig over, at han ikke kunne spille den første kamp og ærgerlig over al postyret, men han glæder sig til at komme i gang sammen med de andre.

- Det er altid svært at sidde udenfor og se de andre spille, siger Henrik Kronborg.

Kampen mellem Danmark og Egypten begynder 20.45.