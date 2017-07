Tølløse, Helsinge og Hillerød har klaret sig bedst i Tour de France

Tølløse, Helsinge og Hillerød er med helt i toppen over de byer i Danmark, hvis bysbørn har markeret sig bedst i Tour de France-sammenhæng. Det viser en statistik, som Cyclingshop.dk har udarbejdet.

Cyclingshop.dk har gennemgået alle Tour De France data (+100 år), samt data for de enkelte ryttere. Det er der kommet et statistisk materiale ud af.

Materialet viser, at København har stillet med flest deltagere i verdens største etapeløb, mens har Herning scoret flest TDF-point. Silkeborg har haft flest deltagelser.

Sammenligner man Sjælland med Jylland er 29 TDF-deltagere kommet fra Sjælland. De har samlet deltaget 85 gange. Jylland er kun repræsenteret ved 15 ryttere, som har deltaget i alt 62 gange. Til gengæld har de jyske ryttere høstet flest point. 5109 mod 4020.

Bjarne Riis topper listen med flest dage i gult (14) foran Kim Andersen og Michael Rasmussen, som begge fik otte dage i førertrøjen. Ud over de tre har kun Rolf Sørensen og Bo Hamburger båret den gule trøje.

Går man ned på byniveau er Tølløses Michael Rasmussen en af topscorerne med gul trøje, prikkede bjergtrøjer og flere etapesejre. Helsinge sættes på kortet af Danmarks mest vindende cykelrytter, Rolf Sørensen, der har to etapesejre, mens Nicki Sørensen har næstflest starter.

Første dansker i Touren var Christian Christensen fra Søndersø, som deltog i 1913. Han udgik dog i 13. etape.

Første danske etapesejr stod Mogens Frey fra Glostrup for, i 1970.

Første dansker i top 10 var Leif Mortensen fra Frederiksberg, der i 1971 sluttede som nr. 6 samlet.

Om undersøgelsen:

Til at finde frem til de bedste byer er UCI’s (Union Cycliste Internationale, sammenslutningen som administrerer og overvåger internationale cykelbegivenheder) pointsystem blevet brugt. Her får de enkelte ryttere forskellige antal point, afhængigt at præstationerne.

For at få point-skalaen til at give mening ift. denne, lokale vinkel, har vi yderligere tildelt 2 point for “blot” en deltagelse i Tour De France – dette giver normalt ikke point. Dette point-system har vi så givet navnet TDF point.

Cyclingshop gør i øvrigt opmærksom på, at de i undersøgelsen har begået en fejl, idet de har givet Matti Breschel en forkert hjemby.

VMatti Breschel stammer jo fra Faxe, og det betyder, at Faxe overtager Ballerups plads som nr. 18 på listen.