To sene Ronaldo-mål redder Real Madrid fra fiasko

Real Madrid var bagud 1-3 fem minutter før tid hjemme mod Las Palmas, men Ronaldo reddede et point.

Reals Gareth Bale måtte indkassere et direkte rødt kort tidligt i anden halvleg.

Onsdag aften skulle der to sene mål af Cristiano Ronaldo til, før Real Madrid fik 3-3 hjemme mod upåagtede Las Palmas.

Real Madrid ser ud til at være på vej mod en omgang gummiben i den spanske Primera Division i fodbold.

FC Barcelona, der tidligere onsdag vandt 6-1 hjemme over Sporting Gijón, fører ligaen med 57 point for 25 kampe, mens Real Madrid har 56 point for en kamp færre.

For få uger siden havde hovedstadsklubben et komfortabelt forspring til ærkerivalen, og Real Madrid lå dermed solidt til at vinde sit første mesterskab i fem år.

Isco bragte da også planmæssigt hjemmeholdet foran, da Real Madrid efter otte minutter snød gæsternes offsidefælde.

Blot to minutter senere fik Las Palmas' Tana imidlertid udlignet, og i anden halvleg scorede gæsterne to gange.

Først på et straffespark ved Jonathan Viera og senere ved Kevin-Prince Boateng.

Tidligt i anden halvleg, da stillingen endnu var 1-1, dummede Gareth Bale sig voldsomt, da han skubbede til en modstander og pådrog sig et direkte rødt kort.

Las Palmas havde chancer til flere mål, men i stedet blev Real Madrid tildelt et straffespark cirka fem minutter før tid.

Det udnyttede Cristiano Ronaldo, og den portugisiske stjernespiller sørgede også for 3-3-udligningen kort før tid, så Real Madrid trods alt fik et point ud af kampen.

Daniel Wass kom på scoringstavlen for Celta, da klubben spillede 2-2 hjemme mod Espanyol.

Danskeren scorede til 2-1 efter en halv time, da han med et flot skud uden for straffesparksfeltet bragte Celta foran.

Få minutter senere fik Espanyol imidlertid udlignet, og kort før pausen blev Celta ramt af en udvisning til Andreu Fontas.

Der blev ikke scoret i anden halvleg, og Celta indtager 10.-pladsen med 35 point for 24 kampe.

Pione Sisto spillede de første 80 minutter for Celta.