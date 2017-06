To mål redder Zohores EM: Vigtigt at slutte godt af

Efter to kampe med mest tid på bænken takkede Kenneth Zohore lørdag for U21-landstræner Niels Frederiksens tillid, da han udnyttede en startplads mod Tjekkiet til at lave to mål og to assist i Danmarks sidste EM-kamp.

Det gav en 4-2-sejr, og angriberens gode præstation redder indtrykket af slutrunden, hvor han havde håbet at få mere spilletid efter et godt forår i Cardiff.

- Det redder mit indtryk af EM. Jeg har ikke spillet så meget, som jeg havde håbet. Jeg kan godt lide at spille, og det er egentlig ikke så sjovt først at starte i den sidste kamp, når man allerede er ude, men det var vigtigt, at vi fik sluttet godt af.

- Jeg kom ind og scorede, jeg lagde op til mål, og det er det, jeg er med for. Jeg kender godt mine kvaliteter, så præstationen kommer ikke bag på mig, jeg er bare glad for, at jeg kunne gøre det.

- Det var også godt at slutte af med et par mål i min sidste U-landskamp, siger Zohore cirka otte år efter sin første ungdomslandskamp.

På stadion blev Lucas Andersen kåret til banens bedste spiller, men den pris kunne lige så godt være gået til Zohore.

Ud over hans to mål havde en stor andel i Danmarks to øvrige mål. Først moste han sig forbi den kommende FCK'er Michael Lüftner og spillede Lucas Andersen fri til 1-0-målet efter 23 minutter.

I overtiden spillede han Marcus Ingvartsen helt fri i en situation, hvor Zohore ellers sagtens kunne være gået efter hattricket.

- Han stod fri, og han har ikke fået så god omtale ved EM, og det synes jeg ikke, at han har fortjent, for han fortjente også et mål. Jeg vil ikke kalde det en gave, men han stod i en bedre situation end mig, siger Zohore.

Til sidst var angriberen løbet tør for energi, men fik fuld spilletid.

- Jeg kan godt mærke, at jeg skal i bedre form. Jeg havde en måneds ferie inden EM, så jeg manglede lige lidt, siger Zohore.

Han kan nu gå på to ugers ferie, før han starter sæsonen op i Cardiff.