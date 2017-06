To U21-spillere misser træning inden Italien-kamp

- 21 spillere møder op til officiel træning i aften på kampstadion Marszalek Pilsudski.

- Men DBU bekræfter for at undgå yderligere spekulationer, at enkelte spillere har lidt af et maveonde, og derfor har man valgt at separere spillerne ved at give enkeltværelser til alle.

- Det sker for at forhindre en eventuel spredning af det, lyder det fra DBU i en pressemeddelelse.

DBU-læge Jesper Petersen vurderer, at det er en virus, der har ramt enkelte af spillerne.