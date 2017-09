Tilfredshed i DIF med OL-værter: To bæredygtige valg

- Det er en rigtig god ting, at der nu er afklaring omkring de kommende værtskaber, siger DIF-direktør Morten Mølholm.

Mølholm hæfter sig især ved, at Paris og Los Angeles har præsenteret bæredygtige bud, hvor der ikke bygges dyre idrætsanlæg, som ender med at gå i forfald efter OL.

- I Los Angeles kommer man til at bruge de mange moderne stadioner, der i forvejen danner rammerne om baseball-, basket- og fodboldkampe i byen. Og selve OL-byen bliver placeret på universitetet UCLA.

- I Paris er det hele meget integreret i byen i stedet for en separat OL-by. Det styrker arenaernes værdi efter legene, siger Morten Mølholm.

Valget af to OL-værter i stedet for en enkelt giver arbejdsro, så IOC kan finde en bedre model for en fremtidig budproces.

Store omkostninger har de senere år afholdt flere storbyer fra at afholde OL, og den udvikling vil DIF gerne ændre på.

- Det skal være en folkefest at afvikle et OL.

- Det kræver blandt andet, at vi kan sikre, at økonomien bliver begrænset, og at der er en klar plan for, hvordan et OL kan skubbe på en lokal og national udvikling, siger Morten Mølholm.

- Vi skal se på, hvordan vi fremover kan stille krav til buddene, eksempelvis i forhold til den folkelige forankring.

- Forhåbentlig kan to velafviklede lege være med til at styrke stoltheden forbundet med OL-værtskabet, siger DIF-direktøren.

OL i 2020 afholdes i Japans hovedstad, Tokyo.