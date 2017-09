Tilfreds Froome forventer vild sidste uge i Vueltaen

Efter endnu et succesfuldt forsvar af sin røde førertrøje er det en fortrøstningsfuld Chris Froome (Sky), som ser frem mod sidste uge af årets Vuelta a España.

- Vi har set alt i denne Vuelta. Styrt, angreb. Jeg kan forvente alt, lyder det fra den firedobbelte Tour de France-vinderne om den sidste uge af løbet, siger Froome ifølge nyhedsbureauet AP.

Det lykkedes ham på søndagens bjergetape at vinde lidt sekunder i forhold til sin nærmeste forfølger, Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), så han har et forspring på godt et minut.

Og den førende brite sender store roser til sit hold.

- Jeg er nødt til at sende en kæmpe, kæmpe tak til mine holdkammerater. Der var mange store angreb i dag (søndag, red.), men mit hold blev hos mig og kontrollerede farten, lyder det fra Froome.

Alberto Contador (Trek) og Vincenzo Nibali forsøgte begge med angreb, men de blev trukket ind af det stærke Sky-mandskab.

Mandag er der hviledag, inden det tirsdag gælder en godt 40 kilometer lang enkeltstart.

Her forventes det, at Froome udbygger sin føring forud for de afgørende bjergslag, da han er den bedste enkeltstartsrytter blandt klassementfolkene.

Froome er tre gange blevet nummer to i Vueltaen, men meget tyder på, at i år kan blive året, hvor han endelig vinder løbet, og dermed opnår sit mål om at vinde Touren og Vueltaen i samme år.