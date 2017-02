Tiger Woods trækker sig fra udskudt turnering i Dubai

Det er netop ryggen, som har givet Woods problemer gennem de seneste år. For nylig vendte han tilbage efter 16 måneder uden turneringsgolf. I mellemtiden var amerikanerens ryg under kniven flere gange.

Også andre kedelige nyheder ramte turneringen fredag. Kraftig vind i ørkenstaten gjorde det umuligt at gennemføre anden runde.

Kun få spillere nåede i klubhuset med 18 gennemførte huller, mens resten af feltet måtte indstille runden.

Anden runde færdigspilles lørdag morgen, mens tredje runde begynder umiddelbart efter, oplyser arrangøren.

Lasse Jensen, der er delt nummer fem i turneringen, nåede blot at gå tre huller fredag. Her blev han noteret for en enkelt birdie.

Thomas Bjørn, der vandt turneringen i 2001, spillede otte huller i en samlet score et slag over par.

Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard nåede at gennemføre anden runde.

Begge gik runden i fire slag over par. Med samlet et og to slag over par bliver det lige på vippen, om de to spillere får lov til at være med i weekendens to finalerunder.

Sydafrikaneren George Coetzee fører turneringen med en score i ni slag under par. Han nåede at spille otte huller på anden runde.