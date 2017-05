Tiger Woods har det bedre end længe efter operation

Godt nok venter der golfspilleren et halvt års pause, men han kan skrinlægge frygten for en golfpension.

Golffænomenet Tiger Woods har det bedre, end han har haft i flere år, efter at han i slutningen af april gennemgik endnu en rygoperation.

- Det er lidt over en måned siden, at jeg gennemgik en rygoperation, og det er svært at forklare, hvor meget bedre jeg har det.

- Der sad en nerve i klemme, og det gør der ikke længere. Jeg har ikke haft det så godt i flere år.

- Den langsigtede prognose for at vende tilbage til topgolf er positiv. Min kirurg og fysioterapeut siger, at operationen var vellykket, skriver Tiger Woods på sin hjemmeside.

- Nu er det bare et spørgsmål om ikke at overbelaste noget. Jeg laver mine genoptræningsøvelser, og jeg bringer mine børn til og fra skole.

- Jeg tager én dag ad gangen, men jeg kan sige, at jeg kommer til at spille professionel golf igen.

Han ærgrer sig stadig over, at han blev tvunget til at melde afbud til majorturneringen US Masters i april.

- Det var selvfølgelig en enorm skuffelse, at jeg ikke kunne spille. Jeg savner at spille golfturneringer, specielt US Masters, skriver Tiger Woods.

Den mangeårige verdensetter vandt senest en majortitel i 2008.

Akuelt er han nummer 860 i verden.