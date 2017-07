Tidligere rival: Serena kan komme tilbage på toppen

- Vi kan få en masse overraskelser, hvis Serena kommer tilbage efter at have født. Det bliver ikke nemt, men når der er noget, hun vil have, så får hun det som regel.

- Hun kan helt sikkert gøre det, og hun er måske den eneste, der vil kunne komme tilbage og jagte grand slam-titler og førstepladsen på verdensranglisten i midten af 30'erne, siger Justine Henin ifølge AFP.

Den 35-årige belgier vandt selv syv grand slam-titler, inden hun stoppede karrieren i 2011.

Hun fik selv sit andet barn for et par måneder siden og har ingen planer om et comeback.

- Jeg er en person, der gør tingene 200 procent. Min familie er min prioritet nu, og fysisk kunne jeg heller ikke komme tilbage.

- Det stod klart for mig, at da jeg besluttede at få en familie, så hørte tennis fortiden til. Jeg fortryder intet, og jeg er virkelig glad for at være uden for banerne, siger Henin.

Henin og jævnaldrende Serena Williams kæmpede om en lang række titler fra 2001 til 2010, og statistikken sagde otte sejre til Serena Williams og seks sejre til Justine Henin.