Tidligere ligatræner tager over i Skanderborg Håndbold

Skanderborg bekræfter træneransættelsen over for TV2 Sport.

Inden for to år skal Nick Rasmussen bringe Skanderborg i slutspillet, siger klubbens eliteformand, Torben Væver, til tv-stationen. Det må dog ikke gå ud over klubbens egenproducerede spillere, understreger han.

- Skanderborg jo også en forening, der lever af at udvikle egne talenter. Så vi skulle også have en træner, der har flair for og lyst til at arbejde med unge mennesker.

- Der er Nick Rasmussen måske den ligatræner i hele Danmark, der har fulgt mest med på talentsiden og ved, hvad der foregår, siger han til TV2 Sport.

Nick Rasmussen rykkede Ribe-Esbjerg op i Danmarks bedste håndboldrække i 2012. To år senere blev han fyret og har siden arbejdet med ungdomshåndbold.