Tidligere landsholdsspiller stopper i AaB

I 2009 drog Enevoldsen første gang til udlandet, da han skiftede til hollandske Groningen, hvorfra han drog videre til belgiske Mechelen i 2012.

Det blev til fem år i udlandet, inden han i 2014 vendte hjem til AaB - først på en lejekontrakt og efterfølgende på en permanent aftale.

Han har været lidt inde og ude af AaB's hold i denne sæson, og han håber at kunne puste nyt liv i karrieren med endnu en tur til udlandet.

- For mig handler det nu om at genfinde mit niveau, og her er det min førsteprioritet at få endnu et udlandsophold, lyder det fra den 29-årige offensivspiller.

Han står noteret for 11 landskampe for Danmark og var med ved VM-slutrunden i 2010. Her blev det til en enkelt kamp. Den seneste landskamp var i 2011.