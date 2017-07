Tidligere lægechef: Tennisporten bør ydmyge skade-snydere

Tennisspillere har mulighed for at kalde en medical timeout, hvis de bliver ramt af en skade.

Det hænder, at spillere misbruger en medical timeout for at få en pause.

Det var i denne uge tilfældet med australske Bernard Tomic, der indrømmede, at han kaldte en medical timeout for at bryde modstanderens rytme i et nederlag i første runde.