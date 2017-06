Tidligere dansk mester skal få Nykøbing FC i Superligaen

Den 30-årige midtbanespiller, der vandt DM-guld med FC Nordsjælland i 2012, skal i de kommende tre år spille for 1. divisionsklubben Nykøbing FC, der har en ambition om at rykke op i Alka Superligaen om senest tre år.

- Vores samtaler over de seneste uger har handlet om Sørens passion og motivation for at være en del af rejsen med Nykøbing FC i den landsdel, han er opvokset i, hen mod Superliga senest i 2020, siger Nykøbing-formand Claus Jensen til klubbens Facebook-side.

- Søren er lokal, hans hjerte banker for vores landsdel og for Nykøbing FC, hvor han efter skiftet fra Døllefjelde udviklede sit talent, inden han drog til Nordsjælland som 19-årig, siger formanden.

Søren Christensen har i to et halvt år opholdt sig i udlandet.

Først spillede han et år for norske Haugesund, og senest har han gennem halvandet år været tilknyttet den kroatiske klub Slaven Belupo.

I 2010 og 2011 var Søren Christensen med til at vinde den danske pokalturnering sammen med FC Nordsjælland.

Mens han ikke fik spilletid i finalen i 2010, blev han året efter matchvinder i finalen, da han som indskifter kort før tid scorede til 3-2 mod FC Midtjylland.

Nykøbing FC lancerede for to år siden en satsning, der på sigt skal resultere i en oprykning til Superligaen.

Dengang annoncerede klubben, at den havde fået en stor økonomisk indsprøjtning fra den kendte kok Claus Meyer og den tidligere landsholdsspiller Claus Jensen, der begge er fra Nykøbing Falster-området.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at Claus Jensen både på og uden for banen har været et forbillede for mig.

- Derfor har vi gennem længere tid drøftet muligheden for at vende hjem til det spændende projekt Superliga 2020, og nu var timingen perfekt til et klubskifte, siger Søren Christensen til Lolland-Falsters Folketidende.