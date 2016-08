Tidligere Wozniacki-træner sætter ord på problemerne

Michael Mortensen mener, at det er svært at trænge igennem til Caroline Wozniacki på grund af faderen, Piotr.

Analysen kommer, efter endnu en træner og Caroline Wozniacki har stoppet samarbejdet før tid.

Hun og faderen, Piotr, er så tæt forbundet, at hjælp udefra hurtigt kan strande, mener Michael Mortensen.

- Hvis du som træner virkelig skal påvirke hende, skal du have et længere forløb alene med hende. Det råderum skal du have. Hvis du ikke føler, du får mulighed for det, bliver du frustreret, for så føler du ikke, du kan yde et professionelt stykke arbejde.

- Det hjælper ikke, at Piotr er med på sidelinjen, for han er ikke typen, der kan lade være med at ytre sig, siger Michael Mortensen til Ekstra Bladet.

Caroline Wozniacki har gennem karrieren haft mange trænere.

Han stiller spørgsmålstegn ved Caroline Wozniackis modtagelighed.

- Men Caroline skal også være modtagelig. Det tror jeg i bund og grund også, at hun gerne vil være, men det har altid været Piotr, der gav hende tryghed i dagligdagen.

- Når du taler med Caroline, kigger hun hen på Piotr for at se, om det er okay, hvad man siger. Hun vil gerne have hans bekræftelse.

- Og du bliver altså utryg som træner, hvis du føler, at de på en eller anden måde hele tiden evaluerer dig. Hun og Piotr er jo også sammen uden for banen og taler selvfølgelig også tennis, siger Michael Mortensen, før han opsummerer sin analyse:

- Caroline burde stole lidt mere på sig selv og den træner, hun har ansat.

Michael Mortensen mener dog, at Wozniacki-duoen skal fortsætte som duo og kun have en udefrakommende træner inde over, når de er hjemme i Monaco.

Wozniackis seneste træner, David Kotyza, meldte forleden pludselig ud, at han hellere ville være mere hjemme hos familien end at rejse med Caroline Wozniacki rundt på WTA-touren.

Efterfølgende slog Piotr Wozniacki fast, at han nu bliver som træner for sin datter, og at det skal være slut med trænere udefra.