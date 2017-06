Tidligere UCI-præsident taber kampen mod kræften

Hollænderens eftermæle har fået nogle hak i tuden, efter at påstande om bestikkelse og dopingsager har belastet Verbruggen.

Blandt andre har den dopingdømte amerikaner Floyd Landis hævdet, at Verbruggen modtog bestikkelse fra Lance Armstrong for at dække over en positiv dopingprøve i 2001 for den skandaleramte cykelstjerne.

Verbruggen er dog aldrig blevet dømt trods anklagerne fra forskellig side.

Da han i 2005 overlod UCI-præsidentposten til Pat McQuaid, blev han udnævnt til ærespræsident for cykelsportens øverste organ.