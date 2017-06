Tidligere Real-stjerne hoster op med skattepenge

Den 29-årige argentiner har erkendt to tilfælde af skattesnyd og er parat til at betale omkring to millioner euro svarende til 15 millioner kroner for sin brøde.

Den tidligere Real Madrid-angriber Angel Di Maria har fået et økonomisk udestående med det spanske skattevæsen ud af verden.

Nyhedsbureauet AP skriver onsdag, at Di Maria har indgået en aftale med den spanske anklager.

Fodboldstjernen blev i november sidste år anklaget for at føre 1,3 millioner euro udenom det spanske skattevæsen i 2012 og 2013.

Pengene skulle primært relatere sig til billedrettigheder.

Ud over efterbetalingen af de mange skattekroner mener anklageren, at fodboldstjernen skal straffes med en bøde på næsten 800.000 euro.

Ifølge avisen El Confidencial er en del af aftalen, at Angel Di Maria får et års fængsel. Nyhedsbureauet AP skriver, at anklageren i stedet ønsker 16 måneders fængsel.

Uanset om det er 12 eller 16 måneder slipper argentineren for at ruske tremmer.

I Spanien gøres fængselsdomme på mindre end 24 måneder automatisk betingede, når der er tale om førstegangstilfælde.

Aftalen med den spanske anklager betyder, at Di Maria sandsynligvis slipper med en mildere dom, end hvis sagen var gået i retten. Aftalen skal dog fortsat godkendes af en dommer.

Angel Di Maria, der i øjeblikket optræder for franske Paris Saint-Germain, spillede i Real Madrid fra 2010 til 2014.

De spanske myndigheder har på det seneste ført en lang række sager om skattesnyd blandt profilerede fodboldnavne.

FC Barcelona-profilen Lionel Messi blev sidste år idømt 21 måneders betinget fængsel for at have snydt for omkring 30 millioner kroner fra 2007 til 2009.

I øjeblikket anklages Real Madrid-stjernen Cristiano Ronaldo for at have kørt 110 millioner uden om det spanske skattevæsen.

Også den tidligere Real Madrid-træner José Mourinho, der i øjeblikket er manager i Manchester United, er under beskyldning for skattesnyd for omkring 24,5 millioner kroner.