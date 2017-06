Tidligere Premier League-profil dør efter træningskollaps

Under træningen i Beijing Enterprises kollapsede Tioté, og han modtog akut behandling. Hans liv stod dog ikke til at redde, bekræfter hans rådgiver, Emanuele Palladino, over for Skysports.

- Det er med stor sorg, at jeg må bekræfte, at min klient Cheick Tioté er gået bort tidligere på dagen efter at være kollapset under træning med Beijing Enterprises.

- Vi kan ikke sige mere på nuværende tidspunkt, siger rådgiveren.

Ivorianeren blev købt af Newcastle i sommeren 2010, og han blev straks en succes med sin hårdføre stil på holdets midtbane.

Det satte ham i forbindelse med et skifte til større klubber, men siden faldt han i niveau og havde til sidst en perifer rolle i Newcastle. I februar i år skiftede han så videre til Kina.

Han spillede 55 landskampe for Elfenbenskysten, og i 2015 var han med til at vinde Africa Cup of Nations for sit land.