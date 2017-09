Tidligere OL-sølvvinder bliver sportschef for bueskytter

Han afløser Finn Trærup-Hansen, der er skiftet til et job som sportschef i Dansk Forening for Rosport.

- Torben Grimmel har i en lang årrække været og er stadig en verdensklasseatlet.

- Han ved præcis, hvad det indebærer at skulle præstere på allerhøjeste internationale niveau, siger Morten Holm-Nielsen, der er formand for Bueskydning Danmark.

Torben Grimmel vandt i 2000 OL-sølv i Sydney, og for nylig tangerede han verdensrekorden i 50 meter liggende riffelskydning.

Netop den disciplin er dog blevet fjernet fra OL-programmet.

- Jeg ser frem til at være en del af det team, hvis primære fokus er at skabe de bedste rammer for atleterne, så de kan løfte sig til et endnu højere niveau og være med til at hjælpe dem i deres rejse mod World Cup-, EM-, VM- og olympiske medaljer, siger Torben Grimmel.