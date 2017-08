Tidligere French Open-finalist idømmes mild dopingdom

Et tribunal har fundet 30-årige Sara Errani skyldig i at have anvendt det forbudte stof letrozol, der blandt andet bruges til behandling af brystkræft.

Den italienske tennisspiller Sara Errani er blevet idømt to måneders karantæne for brug af doping.

Når karantænen ikke er længere, skyldes det, at Sara Errani har haft held til at overbevise tribunalet om, at hun er kommet til at indtage det forbudte stof ved et uheld.

Spillerens mor har i en del år været i behandling for kræft, og Sara Errani har fremført, at hun er kommet til at indtage sin mors medicin ved en fejl.

ITF oplyser, at karantænen gælder med tilbagevirkende kraft fra 3. august til og med 2. oktober.

Sara Errani får ligeledes slettet sine resultater og frataget de præmiepenge, som hun har opnået i perioden 16. februar til og med 7. juni.

Hun blev testet positiv 16. februar, mens 7. juni var datoen, hvor hun for første gang derefter ikke blev testet positiv.

Sara Errani nåede i 2012 frem til finalen i damesingle ved grand slam-turneringen French Open. Her tabte hun til russeren Maria Sharapova.

Sara Errani har vundet alle fire grand slam-turneringer i damedouble. I alt har hun vundet fem grand slam-titler i damedouble.

Hun rangerer i øjeblikket som nummer 98 på verdensranglisten i damesingle.