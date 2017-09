Tidligere Fifa-folk klager over Infantino-indblanding

Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, har muligvis forsøgt at gøre sin indflydelse gældende i verdensforbundet på et område, hvor han burde lade andre råde.

Komitéens opgave er blandt andet at undersøge, hvorvidt personer er kvalificeret og skal være valgbare til poster i forbundet.

Weiler forlod sin post i protest mod, at komitéens formand, Miguel Maduro, blev smidt på porten efter at have nægtet præsidenten for Det Russiske Fodboldforbund, Vitaly Mutko, at genopstille til det magtfulde Fifas Council.

Og det var netop i den forbindelse, at Infantino forsøgte at blande sig, hvilket har fået Joseph Weiler til at klage over Fifa-præsidenten til forbundets etiske komité, skriver AP.

Maduro vidnede onsdag i Storbritannien i sagen, hvor han fortalte:

- Med undtagelse af denne sag prøvede præsidenten ikke at påvirke vores beslutninger. Han fortalte mig ind imellem, at nogle beslutninger ikke blev vel modtaget, men i dette tilfælde prøvede han tydeligvis at påvirke beslutningen, fortalte Maduro.

- Infantino udtrykte bekymring omkring konsekvensen af beslutningen (at udelukke Mutko, red.) i forhold til VM. Det var han meget tydelig omkring.

Portugiseren tilføjede, at Fifas generalsekretær, Fatma Samoura, henvendte sig til ham for at få ham til at forhindre udelukkelsen.

- Hun sagde, at vi var nødt til at finde en løsning, hvor vi kunne erklære hr. Mutko for valgbar, for ellers ville det stille spørgsmålstegn ved selve præsidentposten, og VM (i Rusland) ville blive en katastrofe, forklarede Miguel Maduro.

Han nåede at sidde mindre end et år som formand for komitéen. Han var kendt som en mand, der gik benhårdt efter at sørge for, at politik og fodbold ikke blev blandet sammen.

Vitaly Mutko sad i forvejen i Fifas Council, men Maduros komité nægtede at lade ham genopstille, da Mutko i mellemtiden var blev vicepremierminister i Rusland.

Den politiske post var ikke forenelig med at arbejde for Fifa, mente Fifa-komitéen.

Mutko er fortsat præsident for Det Russiske Fodboldforbund, og han står desuden i spidsen for organisationskomitéen til VM i Rusland næste år.

Fra 2008 til 2016 var han sportsminister i Rusland, og han var derfor indblandet i skandalen omkring det statsstøttede dopingprogram i landet, der blev afsløret i slutningen af 2015.