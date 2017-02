Tidligere Europa Cup-vinder er tvunget til navneskift

For to måneder siden slog retten fast, at ministeriet ejer rettighederne til navnet Steaua, og derfor har den 26-foldige mesterklub modstræbende været tvunget til at kalde sig noget andet.

Den rumænske storklub Steaua Bukarest er blevet omdøbt efter at have tabt en navnestrid med Rumæniens Forsvarsministerium.

- Jeg har ændret det officielle navn til FCSB. Men man kan ikke ændre klubbens natur, det kan kun Gud. Verden kender os som Steaua, siger klubejer Gigi Becali ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Før Murens fald var Steaua Bukarest underlagt hæren og Forsvarsministeriet, men klubben er siden kommet på private hænder.

Ministeriet valgte i 2014 at trække klubben i retten for at få rettighederne til det velkendte navn og fik altså medhold i sagen.

Steaua Bukarest - eller FCSB, som klubben fremover skal kaldes - er Rumæniens mest succesfulde klub.

Foruden 26 mesterskaber har klubben blandt andet vundet Europa Cup for mesterhold - forløberen for Champions League. Det skete i 1986 med en finalesejr over FC Barcelona.