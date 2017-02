Jim Stjerne Hansen langer ud efter DBU-forslag forud for lørdagens repræsentantskabsmøde.

Tidligere DBU-boss angriber DBU-forslag i åbent brev

Jim Stjerne Hansen kritiserer i et åbent brev DBU-forslag, som skal til afstemning ved repræsentantskabsmøde.

I et åbent brev tirsdag langer den tidligere generalsekretær i DBU Jim Stjerne Hansen ud efter DBU, der vil indgå en eliteaftale med Divisionsforeningen.

Linjerne er trukket op forud for lørdagens repræsentantskabsmøde i Dansk Boldspil-Union (DBU).

Stemmes ændringerne hjem, vil en del af magten i praksis blive overført fra det foreningsbaserede centralforbund til topklubbernes organisation, Divisionsforeningen.

Brevet er sendt til de 146 repræsentanter, der skal stemme om forslaget på lørdag.

- Forslagene vil efterlade DBU som dansk fodboldforbund i en situation, hvor man ikke længere fremstår som samlingspunktet for dansk fodbold og som dansk fodbolds enhedsorganisation, men som et forbund, der alene har reel kompetence og indflydelse inden for dansk landsholdsfodbold og kvindeelitefodbold.

- Og i en udelukkende formel rolle som repræsentant for dansk fodbold som medlem af Danmarks Idræts-Forbund og de internationale fodboldforbund Uefa og Fifa, skriver Jim Stjerne Hansen i brevet.

Stjerne, der for godt tre år siden stoppede efter 26 år som generalsekretær, kritiserer også processen omkring forslagene.

Han mener ikke, at repræsentanterne i høj nok grad er oplyst om konsekvenserne ved en strukturændring.

- Det er bestyrelsens gode ret at stille forslag. Men det er ikke legitimt, hvis ændringer af lovene og ikke mindst konsekvenserne af dem ikke kommer til repræsentantskabets kendskab.

- Det er desværre min oplevelse, at det ikke er tilfældet. Det er for mig meget vigtigt, at I som øverst besluttende organ kender de vidtgående konsekvenser af forslagene, lyder det i Jim Stjerne Hansens brev.

I tirsdagens udgave af BT afviser DBU-formand Jesper Møller kritikken, som han blandt andet kalder "noget vås".

- DBU skal fornyes, DBU skal reformeres, og vi skal modernisere tingene. Det er det, det går ud på. Det er snart tre et halvt år siden, at Jim stoppede. Der er sket mange ting siden da. Tingene ændrer sig.

- Vi bliver nødt til at tænke mere decentralt og placere opgaverne så tæt på vores klubber som overhovedet muligt. Det ved jeg godt, at Jim ikke er enig i. Han er mere centraliseret i sin tankegang, siger Jesper Møller.

Lørdagens repræsentantskabsmøde afholdes i Korsør.