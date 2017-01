Tidligere Ancelotti-assistent bliver ny Swansea-manager

For en uge siden blev manager Bob Bradley fyret efter en halvsæson med skuffende resultater, og Clements mission bliver i første omgang at redde klubben fra nedrykning.

Clement har tidligere stået i spidsen for den engelske klub Derby fra den næstbedste række, men ellers er han mere kendt for at have været assistenttræner for italieneren Carlo Ancelotti.

De to har arbejdet sammen i Bayern München, Chelsea, Paris Saint-Germain og Real Madrid.

Michael Laudrup var manager for Swansea fra sommeren 2012 til februar 2014. Clement bliver den femte manager i klubben efter Laudrup.

Swansea ligger aktuelt sidst i Premier League med 12 point for 19 kampe. Der er fire point op til Crystal Palace på den rette side af nedrykningsstregen. Netop de to klubber tørner sammen i ligaen tirsdag klokken 21.