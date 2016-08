Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen gik ligesom torsdag fire slag over par og endte langt nede i feltet. Foto: Scanpix/Henning Bagger

Thorbjørn Olesen om ny skuffende runde: Det var stolpe ud

Anden runde af Made in Denmark blev en ny nedtur for Thorbjørn Olesen. Han endte samlet otte slag over par.

Sport - 26. august 2016 kl. 14:39 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den danske golfspiller Thorbjørn Olesen sigtede efter revanche i anden runde af European Tour-turneringen Made in Denmark efter torsdagens dårlige start. Men andendagen endte som endnu en skuffelse for Thorbjørn Olesen, der gik fire slag over banens par og samlet endte otte slag over.

- Det er hele tiden stolpe ud på hvert hul, synes jeg. Det var op ad bakke. Mine puts var lige så dårlige i dag (som i går, red.). Det var totalt amatøragtigt de første ni huller. Der er ikke så meget at sige til det. Der skal noget træning til, siger han. Resultatet betyder, at Thorbjørn Olesen ikke klarer cuttet og altså ikke kommer med i weekendens to afgørende runder. Det ærgrer den 26-årige dansker, at han ikke kunne præstere på hjemmebane. - Jeg vil selvfølgelig gerne gøre det godt på hjemmebane. Jeg vil gerne gøre det godt i alle turneringer, men det er klart, at når man spiller foran danskerne, vil man gerne gøre det godt. - Det kunne jeg ikke. Men jeg gav det mit bedste, så der er ikke så meget andet at gøre, siger Thorbjørn Olesen. Hvor torsdag var solrig og vindstille, bød fredag på langt mere blæst. Det kan give forskydninger i toppen, spår Thorbjørn Olesen. - Det blæste lidt. Det var man vant til fra de seneste par år, og det er sådan, banen skal spilles, synes jeg. Der skal være lidt vind herude. - Der er nok nogle af de førende, der kommer til at falde lidt tilbage. Men der er masser af birdiechancer derude stadigvæk, så der bliver nok rykket lidt rundt, siger Thorbjørn Olesen. Thorbjørn Olesens to runder rækker klokken 14.30 kun til en placering som delt nummer 142 ud af 154.