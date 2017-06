Thorbjørn Olesen misser topresultat i Sverige

Paratore var to slag bedre end Olesen, som gik sidste runde i 71 slag - to slag under banens par.

Thorbjørn Olesen, der også indledte søndagen på en fjerdeplads, kunne notere fire birdies og to bogeys på sit scorekort.

Samlet set endte danskeren turneringen i ni slag under par efter de fire runder i Skåne.

Den svenske stjerne Henrik Stenson, der sidste år vandt majorturneringen The Open, havde taget turen fra sit hjem i USA i håbet om at vinde Nordea Masters for første gang i karrieren.

Ugen endte dog med et skuffende resultat for Stenson, der sluttede som en delt nummer 26 - svenskeren brugte seks slag mere end Thorbjørn Olesen.

Flere danskere stillede til start i Barsebäck uden den store succes.

Jeff Winther, Lasse Jensen og Lucas Bjerregaard sluttede alle udenfor top-50, mens Thomas Bjørn og Anders Hansen missede cuttet efter sløje runder torsdag og fredag.

Turneringen i Barsebäck har en samlet præmiesum på 1,5 millioner euro svarende til 11 millioner kroner.