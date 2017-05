Thomas Kahlenberg indstiller karrieren

Det har dog ikke været nemt for den tidligere landsholdsspiller at nå frem til beslutningen om at stoppe.

- I en lang fodboldkarriere er der mange svære valg at tage, men dette har uden sammenligning været den sværeste.

- Jeg har indtil det sidste været i tvivl og kæmpet for at komme tilbage, men jeg tog en snak med Troels Bech (Brøndbys sportsdirektør, red.) i går (lørdag, red.), hvor jeg informerede ham om, at jeg stopper som aktiv fodboldspiller, siger Thomas Kahlenberg.

- For mange vil det nok være en nem og logisk beslutning, efter at jeg har siddet ude i det seneste års tid, men for mig har det været en svær proces at komme til beslutningen om at stoppe.

- Derfor er jeg også meget taknemmelig for, at klubben og Troels har afventet denne proces.

- Nu skal jeg nyde sommeren med min familie, og så vil jeg bruge noget tid på at finde ud af, hvad næste kapitel skal byde på, siger Thomas Kahlenberg.

Midtbanespilleren fik debut for Brøndby i maj 2002.

Senere var han i udlandet hos franske Auxerre, tyske Wolfsburg og franske Evian, inden han i sommeren 2013 vendte hjem til Brøndby.

Thomas Kahlenberg nåede 47 A-landskampe for Danmark, hvor han scorede fem mål.

Han var med ved EM i 2004 og 2012 samt ved VM i 2010.

Kahlenberg er ikke den eneste spiller, der stopper i Brøndby.

Klubben meddeler, at den ligeledes siger farvel til Frederik Holst, Lebogang Phiri og Rodolph Austin, der alle har kontraktudløb.