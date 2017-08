Thomas Delaney får anførerbindet i Werder Bremen

Det fortalte Werder Bremens sportschef, Frank Baumann, på et pressemøde torsdag, hvor Delaney også deltog og satte ord på den nye rolle.

Thomas Delaney er blevet ny kaptajn for Bundesligaklubben Werder Bremen, mens holdets normale anfører, Zlatko Junuzovic, er ude på ubestemt tid med en skade.

- Jeg er stolt af min udvikling. Det falder mig naturligt at glide ind i denne rolle (som anfører, red.). Det er et stort kompliment fra klubben og trænerteamet, og jeg håber, jeg kan spille, som jeg plejer at gøre uden anførerbindet, siger Delaney ifølge klubbens Twitter-profil.

Anførerrollen er ikke ny for Delaney, da han også var anfører for FC København, inden den tyske klub hentede ham syd for grænsen i vinterens transfervindue.

Landsholdsspilleren har haft stor succes i Werder Bremen, hvor det er blevet til 13 kampe og 4 mål siden skiftet.

Werder Bremen spiller sæsonens første kamp i den kommende weekend mod Hoffenheim.