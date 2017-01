Thomas Bjørn får mere magt over Europas Ryder Cup-hold

Ændringer i udtagelseskravene betyder, at Thomas Bjørn kan sætte et større aftryk på Europas Ryder Cup-hold.

Hidtil har Europas Ryder Cup-kaptajn blot haft mulighed for at udstede tre wildcards, men det er i fremtiden ændret til fire.

De resterende otte spillere udtages på baggrund af deres rangeringer.

Turneringer, der leder op til Ryder Cup, vil fremover få tillagt mere vægt end førhen for at sikre, at Europa stiller med de mest formstærke spillere til prestigedysten mod USA.

- Jeg er sikker på, at vi vil stille med de 12 bedste europæiske spillere i Frankrig, siger Thomas Bjørn.

- Det er min egen erfaring, at det kan være ret skræmmende at spille Ryder Cup, hvis man har lavet alle sine point i november og december året før og ikke har spillet særlig godt tre-fire måneder op til, siger danskeren til European Tours hjemmeside.

Som en sidste ændring i udtagelseskriterierne til Europas Ryder Cup-hold slækkes der på kravene til spillere med deres daglige gang på den amerikanske PGA Tour.

Hidtil har det været et krav, at spillere har deltaget i fem "almindelige" turneringer på European Tour for at kunne komme i betragtning til Ryder Cup-holdet. Kravet ændres nu til fire.

- Jeg er glad for, at turneringskomitéen har vedtaget disse ændringer.

- De vil helt sikkert gavne det europæiske Ryder Cup-hold i 2018, uden at det påvirker styrken og vigtigheden af European Tour, siger Thomas Bjørn.

USA vandt i 2016 det seneste møde mellem Europa og USA med 17-11.