Thomas Bjørn: Individualisme skal sikre Ryder Cup-sejr

Alligevel handler det fortsat om at pleje individualismen, mener Thomas Bjørn, der er blevet udnævnt til kaptajn for Europa i 2018.

- Man skal ikke være bange for at lade individet komme frem. Individuelle sportsfolk reagerer bedst, når det er sådan, at de får lov til at være individuelle og vise, hvor dygtige de er selv, lyder det fra den danske golfspiller.

- Jeg tror, man skal igennem individets performance for at få holdet til at løfte sammen. Jeg er meget overbevist om, at det er den rigtige måde at gøre det på i forhold til de her spillere.

Den enorme individualisme, som golfspillere helt gennemgående er præget af, betyder også, at Thomas Bjørn skal agere klogt i forhold til arbejdet med spillerne omkring Ryder Cup.

For selv om han vil gå gennem individet for at nå målet om sejr, så skal han have det hele til at fungere med hver enkelt spiller på holdet.

- Man skal passe på med sådan nogle individuelle sportsfolk, for man skal ikke fortælle dem, hvad de skal. For så tror jeg, man møder stor modstand, siger han.

I stedet skal man agere med en smule velovervejet manipulation for at få holdet til at falde i hak.

- Man skal være en lille smule smart i den måde, man arbejder med dem på, siger Danmarks mest vindende golfspiller gennem tiden.

- Så man får noget information frem til dem, som er med til at få tingene til at fungere på den rigtige måde, uden at de måske selv er helt klar over, hvad det er, de går rundt og laver.

Ryder Cup afvikles i slutningen af september 2018 i Frankrig, hvor 12 europæiske spillere er oppe mod 12 spillere fra USA.