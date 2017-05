Tennisstjerner er åbne over for verdensmesterskab

Men det kan der blive ændret på. Fodboldstjernen fra FC Barcelona Gerard Pique er en del af et konsortium, der arbejder for at lancere et verdensmesterskab i tennis.

I mange sportsgrene er verdensmesterskabet noget af det ypperste, man kan vinde, men sådan er det ikke i tennis. Her rangerer de fire grand slam-turneringer højest, og sporten opererer end ikke med et VM.

I den forbindelse var han tidligere på ugen til stede ved Madrid Open for at diskutere muligheden.

Tanken er, at et VM kan erstatte det nuværende Davis Cup, som er herrernes VM for landshold.

Idéen hilses velkommen af nogle af de største stjerner.

- Jeg synes, at det er en meget spændende idé. Det ville være godt for sporten. Tennissen behøver et event som det, siger verdensetteren, Andy Murray.

Også verdensranglistens nummer to, Novak Djokovic, er begejstret, men serberen minder om, at der kan være udfordringer ved den i forvejen tætpakkede turneringskalender.

- Kalenderen er rimelig kompliceret, men jeg er glad for, at der er folk som Gerard, som investerer tid og energi i at forbedre spillet. Forhåbentlig bliver det ført ud i livet, siger Djokovic.

Davis Cup-formatet har terminer fire gange om året, hvor der spilles kampe fra fredag til søndag.

Men det er ofte en turnering, som får mange afbud fra de største stjerner, der prioriterer deres singlekarrierer.

Rafael Nadal er én af dem.

- I mange år har Davis Cup været statisk. Man har ikke bevæget sig eller kigget på nye muligheder, siger Nadal om Det Internationale Tennisforbund (ITF), der arrangerer Davis Cup.