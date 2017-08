Tennisstjerne sætter karrieren på pause efter separation

Den hviderussiske tennisspiller Victoria Azarenka kommer ikke til at duellere med Caroline Wozniacki og den øvrige del af verdenseliten ved grand slam-turneringen US Open, der begynder 28. august.

I december sidste år blev hun mor, og i juni i år var hun tilbage på tennisbanen. Efter Wimbledon i juli blev hun separeret fra sin mand, og det er den twist, som nu fører til en pause fra tennis på topniveau.

- Den eneste måde, som kan få mig til starte ved US Open, er, hvis jeg efterlader Leo (Azarenkas søn, red.) i Californien, og det har jeg ikke lyst til.

- Balancen mellem at tage sig af et barn og have en karriere er ikke nem for nogen, men det er en udfordring, som jeg er villig til at tage.

- Jeg forbliver optimistisk i håbet om, at Leos far og jeg kan lægge vores strid til siden og blive et mere effektivt team, som fælles kan rejse sammen, så jeg kan konkurrere, men endnu vigtigere sørge for, at Leo hele tiden oplever tilstedeværelse fra begge sine forældre, skriver Azarenka blandt andet.

Den tidligere verdensetter har vundet en grand slam-turnering to gange. I begge tilfælde var det Australian Open.

Som følge af den pause på mere end et år, hun havde inden comebacket i juni, er hun dumpet langt ned på verdensranglisten. 28-årige Azarenka er aktuelt nummer 208 i verden.