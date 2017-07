Tennisstjerne chokerer igen: Jeg elsker ikke tennis

Den australske tennisspiller Bernard Tomic har tjent millioner på sin sport, men han spiller kun for pengenes skyld, det er kun et job for ham, og han føler sig "fanget" i sporten.

- I løbet af min tenniskarriere har jeg givet 100 procent. Jeg har også givet 30 procent. Hvis man ser på det over hele min karriere, så har jeg nok givet 50 procent i gennemsnit, siger den 24-årige australier.

- Jeg har ikke engang forsøgt ret hårdt, så det er utroligt, hvad jeg har opnået.

På spørgsmålet om hvorvidt han har et råd til unge spillere med store tennisdrømme, er hans svar også meget atypisk i forhold til de råd, man normalt hører fra sportsstjerner.

- Lad være med at begynde at spille tennis. Gør noget, du elsker, for det (livet som tennisspiller, red.) er et hårdt, hårdt liv. Jeg er fanget i det. Jeg er nødt til at spille, siger Tomic.

- Tennis valgte mig. Jeg har aldrig elsket sporten.

Der er delte meninger om den kontroversielle tennisspiller, men han mener selv, at hvis man ikke kan lide ham, og ikke vil bidrage til de mange penge han tjener, så skal tennisfans blive hjemme.

- Lad være med at komme og se mig spille. Bare se kampene i fjernsynet. Det er gratis, siger han.

Tidligere på måneden var Tomic også i modvind, efter han kom med uheldige kommentarer efter sit nederlag i første runde af Wimbledon.

Den australske enfant terrible tabte i tre sæt til tyske Mischa Zverev og udtalte efter nederlaget, at han "kedede sig" undervejs i opgøret og ikke var specielt interesseret i at spille.

- Jeg er ligeglad med, om jeg når fjerde runde i US Open eller ryger ud i første runde, sagde han efter Wimbledon.

- For mig er alt det samme. Jeg spiller tennis ti år mere, og jeg ved, at efter min karriere behøver jeg ikke at arbejde igen.

Disse udtalelser fortryder han dog ikke på trods af, at de kostede ham ketsjer-sponsoren Head og en bøde fra forbundet.

- Jeg fortryder ikke, hvad jeg sagde. Jeg sagde det for at pisse nogle mennesker af.

Tomic er nummer 73 i verden, men i 2016 var han helt oppe som nummer 16.