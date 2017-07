Tennisspillere beklager sig over Wimbledon-græs

Den serbiske tennisstjerne Novak Djokovic mener, at underlaget på Centre Court er for blødt.

Græsbanerne i Wimbledon er ifølge flere topspillere ikke ligeså gode i år, som de plejer at være i den engelske grand slam-turnering.

- I mine to første kampe så jeg ingen forskel. Jeg hørte godt nok en del kommentarer fra andre spillere, der beklagede sig - specielt på banerne udenfor.

- Men i min sidste kamp var græsset anderledes. Det var en smule blødt, synes jeg. Det drejer sig om en halv meter på hver side af baglinjen, siger Novak Djokovic, der tre gange tidligere har vundet Wimbledon.

- For at være ærlig, så har jeg aldrig oplevet den slags (blødt græs, red.) i Wimbledon. Banerne er altid perfekte her, siger serberen.

Lørdag spillede Djokovic sig frem til ottendedelsfinalerne med en sejr over Ernests Gulbis fra Letland.

Roger Federer beskriver Centre Court, som en "smule glat", efter at han minimum en enkelt gang havde synlige problemer ved at stå fast i lørdagens sejr over Mischa Zverev.

- Det var ikke sådan, at det var usikkert, siger Federer.

- Men det øjeblik, hvor man bliver bange for at bevæge sig, så er det svært at spille. Det sidste, vi ønsker, er alvorlige skader, siger schweizeren.

Tidligere på ugen havde franske Kristina Mladenovic og Alison Riske fra USA problemer på bane 18 i kvindernes singlerække. Efter kampen beskrev Riske områder af banen som is.

Undersøgelser af græsbanerne i Wimbledon har vist, at de er ligeså gode som altid, oplyser banechef Neil Stubley.

Djokovic er dog sikker på, at det ikke stemmer.

- Jeg er sikker på, at de ved, hvad de laver. De er de bedste i verden til det, de gør.

- Men man kan se, at der er en lille forskel i kvaliteten af græsset. I år er det en anelse blødere, siger Djokovic.

Roger Federer mener, at Wimbledon kan bruge hviledagen søndag til at arbejde på græsbanerne

- De har tid til at finde ud af, hvordan de skal gøre banerne klar til mandag, siger han.