I sidste uge kom det frem, at den forsvarende Australian Open-vinder, Oliver Anderson, skal i retten for at medvirket til matchfixing.

Tennisspiller får syv års karantæne for matchfixing

Han skulle samtidig have spillet penge på flere kampe, som han selv deltog i, hvilket også er ulovligt.

Det koster den svensk-australske tennisspiller Nick Lindahl syv års karantæne og en bøde på godt 160.000 kroner, at han påvirkede udfaldet af en kamp tilbage i 2013, skriver nyhedsbureauet AFP.

Matchfixingen skete under en turnering i Queensland i Australien. Her tabte Nick Lindahl en kamp med vilje.

Turneringen var en såkaldt futureturnering, der er tennissportens tredjebedste niveau.

Den australske avis Sydney Morning Harald har tidligere beskrevet, hvordan politiet skal have aflyttet Nick Lindahls telefon.

Der er angiveligt beviser for, at han har rådgivet sine medsammensvorne om, hvordan de skulle bortskaffe beviser for matchfixingen.

Nick Lindahl har ikke ønsket at samarbejde med TUI, Tennis Integrity Unit, der er tennissportens sikkerhedsorganisation.

TUI har blandt andet forsøgt at få Nick Lindahl til at aflevere sin computer og telefon, så sagen kunne blive yderligere belyst. Det har han afslået.

Spilleren flyttede til Australien som teenager. Han nåede verdensranglistens nummer 187, da han var på sit højeste. Han har dog ikke været aktiv siden 2013.

Historien om Nick Lindahl kommer bare få dage efter, at et af Australiens helt store tennishåb er blevet anklaget for matchfixing.

Det er den forsvarende juniormester ved Australian Open, Oliver Anderson, der er kommet under beskyldning.

Årets første grand slam-turnering, Australian Open, starter i næste uge. Den finder sted i Melbourne.