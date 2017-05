Tennislegende kritiserer French Open for at afbryde kamp

Spanske Verdasco er nummer 37 i verden, men han har grus som sit favoritunderlagt.

Kampen startede mandag aften, men blev afbrudt efter andet sæt, da arrangørerne og spillerne i forening blev enige om at stoppe på grund af småregn og begyndende tusmørke.

Det møder nu kritik fra den tredobbelte mester ved French Open Mats Wilander. Han er ekspert for Eurosport under turneringen i Paris og har ingen forståelse for, at kampen skulle stoppe allerede klokken 20.30 mandag.

- Jeg synes, at det er ret latterligt, at de tillod dem at stoppe. På det tidspunkt kunne de have spillet mindst en halv time mere.

- De kunne have spillet tredje sæt til ende. Det havde været en helt anden kamp.

Da kampen blev stoppet, havde Fernando Verdasco taget første sæt med 6-4, mens Zverev tog andet sæt med 6-3.

De franske arrangører mener ikke, at de bør blande sig i debatten.

- De to spillere var enige om at stoppe kampen, skriver arrangøren.

Wilander, der vandt French Open i 1982, 1985 og 1988, siger, at han godt kan forstå, at spanske Verdasco ønskede at stoppe kampen, men at det var dumt og en begynderfejl af Zverev.

- Han havde momentum. Den unge mand skulle have presset på og insisteret på at spille videre. Tusindvis af folk på stadion gik glip af det, vi gik alle glip af det, men Verdascos erfaring vandt, siger svenskeren.