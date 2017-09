Tennislandshold er uden collegespillere til oprykningskamp

Davis Cup-kaptajn Kenneth Carlsen har tirsdag udtaget de fire danske spillere, som i midten af september skal kæmpe for at rykke op i Europa/Afrika Gruppe 1 i tennis.

Derfor har han udtaget Frederik Løchte Nielsen, Søren Hess-Olesen, Benjamin Hannestad og Thomas Kromann til oprykningskampen i Aarhus mod Sydafrika.

Kenneth Carlsen placerer favoritværdigheden hos Sydafrika, hvis fire spillere ligger højere end danskerne på verdensranglisten.

- Vi har spillet os i en oprykningskamp mod Sydafrika, som vi glæder os utrolig meget til. For et par år siden spillede vi os op i Europa/Afrika Gruppe 1, og det vil vi gøre alt for at gøre igen i år.

- Sydafrikanerne kommer med et stærkt hold og er på papiret favoritter, men vi tror på vores chance, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for at vinde kampen, siger Kenneth Carlsen ifølge Dansk Tennis Forbunds hjemmeside.

Fredag 15. september spilles der to singler, dagen efter spilles der en doublekamp, mens matchen formentlig skal afgøres søndag 17. september med yderligere to singler.