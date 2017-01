Tennisformand: Kontas stil kan slide Wozniacki op

- Jeg tror, at det kan blive en lang kamp mellem to modstandere, der står godt til hinanden. Wozniacki jagter alt, og hun sender mange bolde tilbage over nettet, og Konta kan løbe meget, siger formanden.

Britiske Johanna Konta har vist storform på det seneste. Hun vandt blandt andet WTA-turneringen i sin fødeby, Sydney, inden Australian Open.

Og Paul Newman tror på, at Konta fortsætter sin stime mod Caroline Wozniacki.

- Jeg tror, at Konta vinder. Hun spiller rigtig godt for tiden. Hendes serv er utrolig, og hun rammer boldene meget konsekvent. Hun har spillet rigtig godt. Wozniacki er også i form, så det kan blive en tæt og lang kamp, siger han.

Konta blev britisk statsborger i 2012. Dengang var der ikke mange, der holdt øje med hende, men sidste sæson bragede hun pludselig igennem og røg op i verdensranglistens top-ti, hvor hun nu nyder en tilværelse som nummer ni.

- Hun er blomstret lidt sent. Hun har været med længe, og alle vidste, at hun havde et stort talent. Der manglede noget mentalt, men det virker som om, at hun har løst den del, siger Paul Newman.

Caroline Wozniacki har større erfaring fra de store kampe, og det kan blive en fordel for danskeren, der aldrig har mødt sin britiske modstander før.

- Konta har kun spillet på den store scene under to år, så hendes erfaring er begrænset. Der er mange topspillere, hun ikke har mødt før.

Alligevel forudser ITWA-formanden, at den servestærke brite vil komme styrtende ud på banen mod Wozniacki.

- Konta vil nok være den aggressive, mens Wozniacki vil sende så meget som muligt tilbage over nettet. Men med det spil, som Konta viser nu, så tror jeg, at hun vil slide Wozniacki op til sidst, siger Paul Newman.

De to mødes lørdag morgen dansk tid.

Kampen spilles på Margaret Court Arena, der er den næststørste arena på anlægget i Melbourne.

Første kamp på banen begynder klokken 1 natten til lørdag dansk tid. Derfor vides det ikke præcist, hvornår Konta og Wozniacki spiller.

Et bud vil være mellem 6 og 7 lørdag morgen dansk tid, men det kan altså trække ud.