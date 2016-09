Caroline Wozniacki skal have længde på sine slag for at slå Angelique Kerber.

Tennisekspert inden Wozniackis semifinale: Den er 50/50

Caroline Wozniacki skal holde længde på sine slag for at vinde US Open-semifinalen, mener Tine Scheuer-Larsen.

- Den er 50/50, siger hun og serverer opskriften på dansk sejr:

- Caroline skal sørge for at holde længde på slagene, så Kerber ikke kører rundt med hende. Hun skal turde åbne med sine longline-slag, serve godt og sørge for at presse Kerbers andenserver.

- Og så skal hun udnytte sin popularitet i New York, hvor hun nærmest spiller på hjemmebane, siger Scheuer-Larsen.

Hun har været imponeret over Wozniacki, der har rejst sig fra en dyb krise og blandt andet har slået to top-ti-spillere på vejen til semifinalen.

- Hun spiller for at vinde og have det sjovt frem for at ville undgå at tabe. Hun har længtes efter at forløse sit spil, og det er svært at sige, hvorfor hun pludselig kan spille mere ubekymret tennis, siger den tidligere tennisspiller.

Scheuer-Larsen er dog også imponeret over Kerber, der i denne sæson har vundet Australian Open og nåede finalerne i Wimbledon og ved OL.

- Tidligere var Kerber muggen på banen og havde en dårlig attitude, men hun har fået en bedre indstilling. Hun er i kanon fysisk form, spiller mere frit, er slidstærk og er dygtig til at vende forsvar til angreb.

- Hun har fået bedre længde på sin serv og har forbedret både forhånden og baghånden, siger Tine Scheuer-Larsen.

Wozniacki har fem gange tidligere slået Kerber. Alle gange på hardcourt, som også er underlaget i New York.

Kerber har vundet de øvrige syv indbyrdes opgør.

Deres 13. møde finder sted natten til fredag dansk tid. Kampen begynder umiddelbart efter den første semifinale mellem Serena Williams og Karolína Plísková, som er programsat til klokken 01 dansk tid.