Tennis-legende: Mental styrke er afgørende for toptennis

- Lige meget om det er problemløsning, mangel på kampe i en periode, distraktioner under kampene - disse spillere er vant til det.

Lendl er træner for den førende herrespiller på verdensranglisten, Andy Murray, og tjekken mener, at Murray, Roger Federer, Novak Djokovic og Rafael Nadal har formået at dominere toppen af herretennis så længe, fordi de er mentalt stærkere end de øvrige spillere.

- Det er sådan, man vinder turneringer. De kæmper. Det kommer ikke let. Det er ikke hver gang, man spiller op til sit bedste, men det må man kæmpe sig igennem, siger tjekken.

Andy Murray møder mandag Benoît Paire i fjerde runde af Wimbledon. Roger Federer møder Grigor Dimitrov, Rafael Nadal skal spille mod Gilles Muller og Novak Djokovic skal op imod Adrian Mannarino.

Danske Caroline Wozniacki er også en af de spillere, der er kendt for at kæmpe for hver bold på trods af modgang.

Det viste den tidligere verdensetter igen lørdag. Hun var så godt som ude af Wimbledon, men alligevel vandt hun 3-6, 7-6, 6-2 over Anett Kontaveit.

Danskeren var i andet sæt to bolde fra nederlag i modstanderens serv, men hun vendte kampen på hovedet og vandt efter en suveræn afslutning, hvor modstanderen fra Estland blev presset til at lave mange fejl.

Senere fortalte Kontaveit, at hun blev distraheret af tilskuerne, da hun havde mulighed for at serve kampen hjem, og derfra gik det galt for den 21-årige ester.