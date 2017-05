Teenagere røver indycar-stjerne med pistol i Taco Bell

Sammen med den tidligere kører Dario Franchitti var Scott Dixon sent søndag aften taget til en Taco Bell for at hente mad til sig selv og andre kørere.

Få timer efter at have sikret sig pole position til denne uges legendariske Indianapolis 500 blev newzealænderen Scott Dixon udsat for et væbnet røveri.

Her blev de truet med en pistol, mens de i en bil var i gang med at bestille en omgang mexicansk fastfood, oplyser politiet ifølge New York Times.

- Mens de bestilte med vinduerne nede, blev de antastet af to fyre. De holdt en pistol op mod Dixons hoved og udbad sig hans tegnebog og hans telefon. Du forventer ikke, især her, at det sker, siger Tony Kanaan, der som Dixon kører for Chip Ganassi Racing.

To drenge på 15 og 14 år blev kort tid efter anholdt.

Politiet har ikke oplyst udbyttet af røveriet, der fandt sted mindre end to kilometer fra Indianapolis Motor Speedway, hvor omkring 300.000 tilskuere i weekenden ventes at overvære løbet på den ovale bane.

Ingen kom til skade ved røveriet. Og da træningen til løbet i indycar-serien blev genoptaget mandag, blev der pjattet med hændelsen.

- Det var meningen, at jeg skulle have været med dem, sagde Kanaan.

- Jeg er fra Brasilien, så jeg er lidt mere vant til den slags ting. Jeg er glad for, at de er ok, og nu kan jeg lave sjov med dem.

Holdejer Chip Ganassi skrev på Twitter: "Der forsvandt den sponsoraftale med Taco Bell, som vi arbejdede på, går jeg ud fra".