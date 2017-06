Teenager slår Wozniacki i kvartfinalen i French Open

Opgøret blev en langtrukken affære, da regnvejr flere gange betød, at kampen måtte afbrydes.

Nederlaget betyder, at 26-årige Caroline Wozniacki fortsat aldrig har besejret den 19-årige lette, der nu fire gange inden for det seneste år har vundet over danskeren.

Første sæt på gruset i Paris så en overgang ud til at blive en kort omgang.

Caroline Wozniacki bragte sig med to servegennembrud foran 5-0, efter at Jelena Ostapenko begik den ene fejl efter den anden.

Lettens satsninger på vinderslag blev besværet af den hårde vind på tennisanlægget.

Spillerne måtte adskillige gange stoppe op og vente i servesituationerne, fordi de fik grus blæst op i ansigtet.

Da Jelena Ostapenko på sin ottende breakbold i sættet omsider fik brudt til 2-5, ændrede kampen karakter for en stund.

Letten brød igen til 4-5, men derefter tog Wozniacki sættet med et rent servegennembrud.

Trods sættabet fornemmede man, at Jelena Ostapenko var tilbage i kampen, og andet sæt bekræftede det indtryk.

Hun brød Wozniackis serv til 2-1, og selv om danskeren fik brudt tilbage til 2-2, var letten ovenpå.

Jelena Ostapenko bragte sig med yderligere to servegennembrud foran 5-2, inden kampen klokken cirka 15.30 blev afbrudt på grund af regn.

Kampen blev genoptaget klokken cirka 18.45, og her holdt Ostapenko sin serv og vandt sættet, og dermed ventede det tredje og afgørende sæt.

Her lagde danskeren ud med at serve sig foran 1-0, men også letten holdt sin serv og udlignede.

Wozniacki måtte slide i det for at holde sin serv, men kom foran 2-1, og så måtte kampen igen afbrydes på grund af regnvejr.

Efter lidt over 20 minutters pause var spillerne tilbage, og Ostapenko virkede til fortsat at have det mentale overtag. Hun udlignede, efter at Wozniacki leverede en svag returnering i nettet.

Ostapenko spillede aggressivt i Wozniackis serv, og danskeren var ofte i den passive rolle og blev brudt i sit serveparti.

Wozniacki virkede en anelse fraværende på banen, og foran 3-2 dikterede Ostapenko spillet og holdt sin serv.

Foran 4-2 fortsatte Ostapenko aggressiviteten, og Wozniacki blev pisket rundt på banen. Ostapenko brød igen danskeren, og foran 5-2 servede letten sejren hjem.