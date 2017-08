Team Sunweb smider bjergkonge hjem fra Vuelta a España

- Den 25-årige, talentfulde rytter, der for nylig vandt to etaper og bjergtrøjen i Tour de France, udtrykte åbent, at han ikke kørte i overensstemmelse med holdets mål.

- Team Sunweb har ikke andet valg end at træffe denne afgørelse, lyder det fra holdet.

Striden handler om, at Barguil har nægtet at underkaste sig holdets Vuelta-kaptajn, Wilco Kelderman, for i stedet at køre sin egen chance i det spanske etapeløb.

- Det er holdets beslutning, at jeg skal forlade Vueltaen. Jeg føler mig i virkelig god form og har gode ben. Jeg ser mig selv i en anden rolle og er ivrig efter at angribe i bjergene, ligesom jeg gjorde i Touren.

- Vueltaen er et pragtfuldt løb, og det er skuffende at være ude, men det er holdets afgørelse, og den er jeg nødt til at acceptere, siger Warren Barguil i samme pressemeddelelse.

Den franske bjergrytter var placeret på en samlet 13.-plads før lørdagens 8. etape. Han er to sekunder foran Kelderman i den samlede stilling.

Barguil forlader Team Sunweb efter denne sæson. Tidligere på måneden offentliggjorde Fortuneo-holdet, at det har sikret sig den talentfulde franskmand på en tre år lang kontrakt.