Team Esbjerg-træner har sat ligamålsætning på pause

Team Esbjerg offentliggjorde for nylig, at holdet skal spille sæsonen færdig uden stjernespilleren Estavana Polman, der er gravid.

- Vi har haft et mål om, at vi ville slutte i top-2. Men lige nu skal vi bare arbejde os ind i turneringen og få så mange point som muligt i foråret. Og så må vi se, hvor langt det rækker, siger cheftræner Lars Frederiksen.

- Vi har p.t. ikke sat nye målsætninger i forhold til slutplaceringen. Nu skal vi bare på fode igen og lave de justeringer, som vi bliver nødt til at gøre.

- Så håber vi på, at vi kan spille god håndbold igen, selv om vi mangler nogle profiler, siger han.

Team Esbjerg er halvvejs gennem grundspillet nummer tre med 16 point for 11 kampe.

FCM Håndbold topper med 20 point, mens Viborg HK har 19 point på andenpladsen.

Team Esbjerg går et intenst forår i møde, også fordi klubben er med i andet gruppespil i Champions League. Det betyder mindst seks europæiske kampe mere i indeværende sæson.

De to bedste hold i Primo Tours Ligaen går direkte videre til semifinalerne efter grundspillet, mens nummer tre til seks i ligaen skal kæmpe om de sidste to semifinalepladser.

- Selvfølgelig er det en kæmpe fordel at blive nummer et eller to, for så slipper man for kvartfinalerne. Men lige nu er det ikke et fokusområde, siger Lars Frederiksen.

Hans hold skuffede senest stort, da det kun blev 27-27 hjemme mod Primo Tours Ligaens bundprop, Skanderborg Håndbold.

Det skete i den første kamp, efter at Estavana Polman offentliggjorde sin graviditet, og derfor måtte Lars Frederiksen foretage nogle justeringer.

I det hele taget har Team Esbjergs tidligere så suveræne hjemmebane, Blue Water Dokken, ikke været så uindtagelig i denne sæson som tidligere.

Klubben har også tabt hjemme til både FCM Håndbold og Viborg HK i ligaen.

- Det er noget, jeg også selv har studset over. Vi har næsten gjort rent bord på udebane og ikke tabt en kamp, mens vi på hjemmebane har sat point til trods en fantastisk god opbakning.

- Det frustrerer os lidt, det er der ingen tvivl om, siger Lars Frederiksen.

Mandag spiller Team Esbjerg hjemme mod Silkeborg-Voel.