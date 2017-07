Team Esbjerg-træner giver intelligente spillere frihed

- Vi ligner på forhånd et hold med mange spilintelligente spillere, som vi skal give brede rammer og frihed, uden at det hele ender i anarki.

- Vi vil have meget fokus på at dække rigtig godt op foran en stærk målmandsduo, så vi kan åbne for at score mange mål på kontraangreb, siger Jesper Jensen til klubbens hjemmeside.

Hovedparten af Team Esbjergs bestyrelse samt ansatte i klubben hjalp til, da norske Sanna Solberg mandag blev installeret i sin lejlighed i Esbjergs centrum.

Alle seks nye spillere i klubben har dermed fået lejligheder og var på plads inden træningsstarten onsdag formiddag.

- Når vi er igennem den første træningsdag med test, sætter vi os i bilerne og kører på fem dages træningslejr i Sverige.

- Her skal vi lære hinanden at kende med styrker og svagheder, og vi skal lære at acceptere hinandens skæve sider, fordi det er så vigtigt, når man sammen skal præstere på højeste niveau, siger Jesper Jensen.

Under træningslejren i Åhus syd for Kristianstad deltager Team Esbjerg med to hold i Åhus Beachhandboll Festival, og spillerne skal selv styre løjerne og tackle mulige konflikter.

- Med så mange nye spillere og personligheder skal vi have skabt en ny kultur, og vi skal have fundet en ny spillestil.

- Mette og jeg har på forhånd en idé om, hvordan vi vil dække op, og hvordan vi vil agere offensivt.

- Men vi begynder på en bred vej, hvor vi skal lære de enkelte spilleres kvaliteter at kende, inden vi snævrer ind til et spor, siger Jesper Jensen.

Team Esbjerg må se bort fra gravide Rikke Zachariassen og barslende Estavana Polman i Sverige.

Den første betydende kamp bliver mod Ringkøbing Håndbold i pokalturneringen 25. august.

4. september følger premieren i ligaen mod de danske mestre fra Nykøbing Falster Håndbold.